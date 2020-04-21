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В Бурятии вбросили фейк о беспорядках в обсерваторе

В Бурятии вбросили фейк о беспорядках в обсерваторе
Происшествия, 
Полиция решила найти автора сообщения в Telegram-канале

Сегодня, 21 апреля в местном Telegram-канале появилось сообщение о якобы массовом нарушении общественного порядка в обсерваторе в селе Сотниково. В сообщении также заявлялось о приезде в обсерватор сотрудников полиции и Росгвардии. Информация оказалась фейковой, её официально опровергли в МВД по Бурятии.

- Информация не соответствует действительности. Нарушений общественного порядка в данном учреждении не зарегистрировано, - заявили в министерстве внутренних дел.

Автор, разместивший заведомо недостоверную информацию, устанавливается.

Согласно п. 9 ст. 13.15 КоАП РФ за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации предусматривается административная ответственность в виде штрафа в размере от 30 тыс. рублей. В отдельных случаях предусмотрена уголовная ответственность.

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о чрезвычайных ситуациях. Документ предусматривает штраф от 300 до 700 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до трёх лет. Если в результате распространения фейка был причинен вред здоровью, сумма штрафа увеличивается до 1,5 млн рублей, срок лишения свободы остается тем же. Если же фейк повлёк смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.

Как сообщал «Байкал-Daily», в середине апреля в Бурятии возбудили уголовное дело после фейкового сообщения в Facebook о «300 заболевших коронавирусом в Бичурском районе». Расследованием занимается отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления. Были начаты поиски пользователя Rinat Kovbasyuk.

Недавно студентка из Иркутской области была наказана за аудиосообщение «Вконтакте» о неверном количестве больных коронавирусом в Иркутске и Ангарске. Девушке назначен штраф в 30 тысяч рублей.

В Бурятии на сегодняшний день зафиксировано уже 153 случая заражения коронавирусом. Резкий рост произошёл из-за 23 вахтовиков, вернувшихся вчера из Ямала.

коронавирус фейк
 
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