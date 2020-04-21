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23 вахтовика из Ямала привезли коронавирус в Бурятию

23 вахтовика из Ямала привезли коронавирус в Бурятию
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Заражённые вахтовики добирались в Бурятию на самолёте и маршрутках

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии резко выросло число случаев заражения коронавирусом: накануне их было 125, сегодня ранним утром стало 130, а затем количество взлетело сразу до 153.

23 новых больных коронавирусом – это вахтовики, прибывшие из Ямало-Ненецкого автономного округа, уточнили в республиканском оперштабе. Все они жители Бурятии, трудились вахтовым методом.

В понедельник, 20 апреля, домой в Бурятию с Ямала вернулась группа вахтовиков в количестве 33 человек. Они прилетели самолётом через Москву в Иркутск. А далее следовали на отдельных маршрутных такси в Улан-Удэ.

В столице Бурятии республиканский оперативный штаб принял решение об их незамедлительном изолировании в обсерваторе и лабораторном обследовании на COVID-19.

- Их встретили в посёлке Выдрино, далее в сопровождении они проехали в Улан-Удэ. Все были изолированы в обсерватор в посёлке Сотниково. По результатам исследований у 23 человек результат положительный, - сообщили в оперштабе.

Трёх человек с симптомами ОРВИ сразу положили в республиканскую инфекционную больницу. Ещё 20 человек сейчас госпитализируют.
коронавирус
 
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