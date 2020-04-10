В Бурятии возбудили дело за фейк о 300 больных коронавирусом

Следователи ищут распространителя фейка, который, возможно, живёт не в России
В Бурятии следователи возбудили уголовное дело после сообщения в Facebook о якобы 300 заболевших коронавирусом в Бичурском районе. Дело возбуждено по статье 207.1 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Им занимается отдел по расследованию особо важных дел, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», об этом фейке стало известно два дня назад, когда МВД по Бурятии официально опровергло информацию о 300 больных.
Следственное управление уточняет, что некий пользователь Facebook с сетевым псевдонимом «Rinat Kovbasyuk» написал пост с ложной информацией: «В Бичурском районе около 300 заразившихся коронавирусом».
- В ходе первоначальных следственно-оперативных мероприятий получены предварительные сведения, что пользователь «Rinat Kovbasyuk», регистрировал свой аккаунт в Facebook с территории иностранного приграничного государства, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.
В настоящее время устанавливается личность и местонахождения подозреваемого человека.
1 апреля президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о чрезвычайных ситуациях. Документ предусматривает штраф от 300 до 700 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до трёх лет. Если в результате распространения фейка был причинен вред здоровью, сумма штрафа увеличивается до 1,5 млн рублей, срок лишения свободы остается тем же. Если же фейк повлёк смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.
Следователи просят жителей Бурятии «быть предельно внимательными при распространении сведений, связанных с заболеваниями короновирусной инфекцией, а также другой информации, которая может представлять угрозу жизни и безопасности граждан, сверять публикуемые сведения с данными из официальных источников».
По данным на 10 апреля, в Бурятии 61 случай заражения коронавирусом.
В Бурятии возбудили дело за фейк о 300 больных коронавирусом
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Следователи ищут распространителя фейка, который, возможно, живёт не в России
Вор через приоткрытую штору увидел, что хозяев нет
Мошенники обещали пенсионерке, что она сможет вывести деньги в любой момент
Скотник 1,5 года не подозревал о махинациях
Один пожар дотушивают
Наркопритон регулярно посещали не менее трёх человек
Появилось видео с места происшествия
Мать с младенцем прилетели из Владивостока
Они потребовали деньги и телефон
Колёсная пара, которая была продана на металлолом, оказалась на вагоне
Дознаватели выясняют причины лесного пожара
Уже скоро число больных COVID-2019 может резко вырасти
Мужчины при виде росгвардейцев разбежались в разные стороны
Вор подобрал себе ноутбук и самый дорогой системный блок
Пятеро подростков скидывали конструкции с вагона