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Студентка из Иркутской области заплатит 30 тысяч за фейк о коронавирусе

Студентка из Иркутской области заплатит 30 тысяч за фейк о коронавирусе
Происшествия, 
В Иркутской области вынесено первое решение суда за распространение фейка

Жительница Усолья-Сибирского, распространившая недостоверную информацию о коронавирсуной инфекции, привлечена к административной ответственности.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце марта в одном из чатов социальной сети «ВКонтакте» было обнаружено аудиосообщение о том, что количество заражённых граждан в Иркутске и в Ангарске превысило 35 человек. Автором сообщения оказалась 20-летняя жительница Усольского района. Студентка дала признательные показания и принесла извинения перед пользователям Сети.

В отношении девушки был составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП «Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений».

Сегодня Усольский мировой суд назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

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