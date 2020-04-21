Потерпевшая узнала вора спустя несколько часов и проследила за ним
На днях в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о том, что в маршрутном автобусе произошла кража. По горячим следам преступление раскрыть не удалось.
Через три часа потерпевшая вновь позвонила в полицию. Она сообщила, что опознала подозреваемого в микрорайоне Мясокомбинат, когда ехала домой в той же маршрутке, где произошла кража. Смелая женщина проследила за вором.
Прибывшим на место росгвардейцам улан-удэнка сообщила, что подозреваемый мужчина зашёл в жилой двор по улице Пугачева. Сотрудники вневедомственной охраны проверили территорию и задержали карманника. У него в ходе досмотра нашли украденный в маршрутке телефон.
Задержанный ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 33-летний Улан-Удэ был доставлен в отдел полиции. Он во всём признался.
Установлено, что в маршрутке он украл телефон из кармана жилетки пассажирки. Затем пытался заложить украденный гаджет, но не смог найти работающий ломбард. Все они сейчас закрыты из-за режима самоизоляции.
- Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса «Кража». Ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В Улан-Удэ жертва карманника выследила вора
Происшествия, Фото:
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