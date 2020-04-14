В Иркутской области поезд насмерть сбил беременную лосиху

Пути переходили три лося
В Тайшетском районе Иркутской области грузовой поезд насмерть сбил беременную лосиху.
На перегоне «Бирюсинск-Юрты» железнодорожные пути переходили три лося. Машинист поезда стал подавать звуковые сигналы. В результате два животных покинули железнодорожное полотно, а один остался в междупутье и стал убегать в западном направлении по ходу движения локомотива.
- Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но, к сожалению, столкновения с животным предотвратить не удалось. Как выяснилось позже, в результате погибла беременная лосиха, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Пути переходили три лося
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