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В Иркутской области поезд насмерть сбил беременную лосиху

В Иркутской области поезд насмерть сбил беременную лосиху
Происшествия,  Фото:УТ МВД по СФО
Пути переходили три лося

В Тайшетском районе Иркутской области грузовой поезд насмерть сбил беременную лосиху.

На перегоне «Бирюсинск-Юрты» железнодорожные пути переходили три лося. Машинист поезда стал подавать звуковые сигналы. В результате два животных покинули железнодорожное полотно, а один остался в междупутье и стал убегать в западном направлении по ходу движения локомотива.

- Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но, к сожалению, столкновения с животным предотвратить не удалось. Как выяснилось позже, в результате погибла беременная лосиха, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.


поезд дикие животные
 
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