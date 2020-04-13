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Девять очагов коронавируса стало в Бурятии

Девять очагов коронавируса стало в Бурятии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Коронавирус пришёл ещё в три района республики

Коронавирус появился еще в трёх районах Бурятии – Заиграевском, Бичурском и Еравнинском. Таким образом, в республике в настоящий момент действует девять очагов заболевания, сообщила сегодня заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина. 

Коронавирус в Еравнинский и Бичурский район завезён из Москвы. В Заиграевском районе источник пока не установлен. 

Как сообщал «Байкал-Daily», неделю назад было шесть очагов распространения коронавируса. Первый – в Улан-Удэ, заболевший прилетел из Москвы. Второй очаг – жительница Баргузинского района, вернувшаяся домой после месяца нахождения в Москве. Третий очаг – женщина, прибывшая из США . Четвёртый очаг – завозной случай из Иркутска (с ним связана смерть 73-летней пациентки в Улан-Удэ). Пятый очаг – семья, прибывшая из Москвы. Шестой очаг – житель посёлка Турунтаево, приехавший из Армении.

В Бурятии по состоянию на 13 апреля зарегистрировано 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 17 человек, одна пациентка скончалась. Таким образом, лечение в стационаре продолжают 68 человек. Ещё у семи граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что проведено уже 12 845 лабораторных исследований, большинство приходится на контактных лиц и на больных пневмонией.

Сейчас в отделении реанимации находятся шесть человек, одна пациентка – 86-летняя женщина с сопутствующими заболеваниями – остаётся на аппарате искусственной вентиляции лёгких. По словам министра, лечение пациентки согласовывается с московским инфекционным центром. У 14 детей, заболевших коронавирусом, состояние удовлетворительное.

Сегодня стало известно, что в числе заболевших – пять сотрудников УФСИН по Бурятии.

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