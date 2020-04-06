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В Бурятии уже шесть очагов коронавируса

В Бурятии уже шесть очагов коронавируса
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Заболевшие люди приехали из Москвы, США, Армении

В Бурятии число очагов распространения коронавирусной инфекции COVID-19 выросло с четырёх до шести. Об этом сообщили сегодня в республиканском оперштабе.

Первый очаг – самый большой, заболевший улан-удэнец прибыл из Москвы.

Второй очаг – в Баргузинском районе. Жительница Усть-Баргузина около месяца жила в Москве. В конце марта специалисты Роспотребнадзора разыскивали пассажиров автобуса Улан-Удэ – Усть-Баргузин, которым ехала эта женщина.

Третий очаг – женщина, прибывшая из США. По приезду находилась дома на изоляции.

Четвёртый очаг – завозной случай из Иркутска.

Пятый очаг – семья, прибывшая из Москвы

Шестой очаг – гражданин, прибывший из Армении. Он живёт в посёлке Турунтаево Прибайкальского района.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 6 апреля в Бурятии уже 43 случая заражения коронавирусом, анализы ещё восьми человек отправлены на подтверждение в Иркутск.

Сегодня, хоть режим самоизоляции продлён, многим предприятиям разрешили возобновить работу. Соответствующий документ накануне подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.

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