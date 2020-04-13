Супруг одной из сотрудниц завёз вирус из Москвы
Пять сотрудников УФСИН по Бурятии заболели коронавирусом. Об этом сообщила сегодня замруководителя управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина.
- На сегодняшний день у нас в УФСИН отмечается пять случаев получения положительных результатов – это сотрудники УФСИНа. Супруг работницы был в Москве, оттуда всё пошло. Необходимые мероприятия проводятся. Там своя медицинская, санитарно-эпидемиологическая служба - они сегодня отчитывались. Задача – максимально хватить всех, изолировать и не допустить дальнейшего распространения, - рассказала Елена Кузьмина.
Также ранее сообщалось, что специалисты проверят соблюдение санитарных требований на Улан-Удэнском ЛВРЗ. Сегодня Елена Кузьмина рассказала, что отдел управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту совместно с представителями транспортной прокуратуры провёл проверку в прошлую пятницу.
- Нас проинформировали, что три проходные функционируют в полном объёме, они все оснащены тепловизорами, контроль осуществляется. Само предприятие обеспечено достаточным количеством дезинфицирующих средств, моющих средств. Все требования выполняются, - отметила она.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии по состоянию на 13 апреля зарегистрировано 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 17 человек, одна пациентка скончалась. Таким образом, лечение в стационаре продолжают 68 человек. Ещё у семи граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции.
В Бурятии пять сотрудников УФСИН заболели коронавирусом
Происшествия, Фото:
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