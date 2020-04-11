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В колонии Иркутской области произошёл бунт заключенных

В колонии Иркутской области произошёл бунт заключенных
Происшествия, 
Бунту заключённых и пожару в колонии предшествовал конфликт между одним из осуждённых и сотрудниками учреждения

Вечером 10 апреля в колонии № 15 в Ангарске в Иркутской области произошёл бунт заключенных. Во время беспорядков осужденные подожгли несколько зданий на территории исправительного учреждения. Об этом сообщает ТАСС.

С чего всё началось

По версии следствия, 9 апреля во время отбоя один из осуждённых не подчинился требованиям сотрудников колонии, нецензурно выражался в их адрес. Несколько осуждённых в это время нанесли себе телесные повреждения, также от противоправных действий последних пострадал сотрудник учреждения.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности исправительного учреждения».

- В настоящее время на месте происшествия работают следователи СК России, допрашивают осуждённых и руководство исправительной колонии. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили вчера, 10 апреля, вечером в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.

Беспорядки возобновились

Вечером 10 апреля беспорядки возобновились. «Источник в правоохранительных органах сообщил, что на территории колонии произошли ожесточенные столкновения между заключёнными и бойцами спецназа. Официального подтверждения этой информации пока нет», - говорится в материале ТАСС.

Вместе с тем, по данным СК, осуждённые устроили в колонии пожар. 

- Источник в правоохранительных органах, уточнил, что огнём охвачены три здания, в которых расположены деревообрабатывающие цеха, а также машина противопожарной службы колонии. В тушении пожара задействованы только силы ФСИН, гражданские к борьбе с огнём, по словам сотрудника Единой дежурно-диспетчерской службы, не привлекались, - сообщили в ТАСС.  



Между тем, вчера в ГУФСИН по Иркутской области отметили, что обстановка в ангарской колонии находится под контролем.

- В настоящий момент на территории колонии работают сотрудники ГУФСИН, прокуратуры и следственного комитета. Ранее отрицательно характеризующиеся осуждённые попытались дестабилизировать работу учреждения, совершив поджог нескольких объектов на промышленной зоне колонии. В настоящее время проводится оценка ущерба, - рассказали здесь вечером 10 апреля.

Сегодня, 11 апреля, утром стало известно - пожарные ликвидировали открытое горение в колонии. Площадь пожара составила 30 тыс. кв метров. 
пожар заключенные
 
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