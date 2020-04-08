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В Бурятии опровергли слухи о коронавирусе в СИЗО

В Бурятии опровергли слухи о коронавирусе в СИЗО
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Фейковую информацию опубликовал местный паблик

Уполномоченный по правам человек в Бурятии Юлия Жамбалова опровергла информацию о том, что СИЗО №1 в Улан-Удэ якобы закрыто в связи с подтверждённым случаем короновируса. Пост об этом появился в местном паблике, уточнила омбудсмен.

- Сейчас разговаривала с заместителем начальника ФСИН РФ по Бурятии, который официально заявил, что случаев заболеваний нет в учреждениях в регионе! Руководством ФСИН РФ по РБ принимаются все необходимые профилактические мероприятия, - написала в Facebook Юлия Жамбалова.

Как сообщал «Байкал-Daily», из-за пандемии коронавируса в учреждениях ФСИН с 16 марта приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий. Родственникам для предоставления переговоров необходимо зарегистрировать на сайте ФСИНСВЯЗЬ.РФ (раздел Видеосвидание). 

На 8 апреля в Бурятии зарегистрировано 54 случая заболевания коронавирусом

На днях полиция задержала 27-летнего улан-удэнца, переславшего в крупный паблик недостоверную информацию о 60 больных коронавирусом (на тот момент пациентов было чуть больше 40).

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о чрезвычайных ситуациях. Документ предусматривает штраф от 300 до 700 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до трёх лет. Если в результате распространения фейка был причинен вред здоровью, сумма штрафа увеличивается до 1,5 млн рублей, срок лишения свободы остается тем же. Если же фейк повлёк смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.


коронавирус СИЗО фейк
 
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