В Улан-Удэ осуждённые могут ежедневно совершать видеозвонки

В колонии-поселении №3 впервые провели видеопереговоры



В Улан-Удэ в колонии-поселении №3 появилось оборудование для видеопереговоров. Ранее такая связь была доступна только в колонии для осужденных женщин. Новая услуга быстро стала там популярной, всем хочется не только слышать своих родных и близких, но и видеть, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Видеосвидания осуждённых с родственниками приравниваются к телефонным переговорам, количество которых сегодня не ограничено - подобное общение может происходить ежедневно. Ограничивается только продолжительность – до 15 минут.



Из-за пандемии коронавируса в учреждениях ФСИН с 16 марта приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий.



Родственникам для предоставления переговоров необходимо зарегистрировать на сайте ФСИНСВЯЗЬ.РФ (раздел Видеосвидание).

