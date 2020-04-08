В колонии-поселении №3 впервые провели видеопереговоры
В Улан-Удэ в колонии-поселении №3 появилось оборудование для видеопереговоров. Ранее такая связь была доступна только в колонии для осужденных женщин. Новая услуга быстро стала там популярной, всем хочется не только слышать своих родных и близких, но и видеть, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Видеосвидания осуждённых с родственниками приравниваются к телефонным переговорам, количество которых сегодня не ограничено - подобное общение может происходить ежедневно. Ограничивается только продолжительность – до 15 минут.
Из-за пандемии коронавируса в учреждениях ФСИН с 16 марта приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий.
Родственникам для предоставления переговоров необходимо зарегистрировать на сайте ФСИНСВЯЗЬ.РФ (раздел Видеосвидание).
В Улан-Удэ осуждённые могут ежедневно совершать видеозвонки
Общество, Фото:
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