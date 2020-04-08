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В Улан-Удэ осуждённые могут ежедневно совершать видеозвонки

В Улан-Удэ осуждённые могут ежедневно совершать видеозвонки
Общество,  Фото:pixabay.com
В колонии-поселении №3 впервые провели видеопереговоры

В Улан-Удэ в колонии-поселении №3 появилось оборудование для видеопереговоров. Ранее такая связь была доступна только в колонии для осужденных женщин. Новая услуга быстро стала там популярной, всем хочется не только слышать своих родных и близких, но и видеть, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

Видеосвидания осуждённых с родственниками приравниваются к телефонным переговорам, количество которых сегодня не ограничено - подобное общение может происходить ежедневно. Ограничивается только продолжительность – до 15 минут.

Из-за пандемии коронавируса в учреждениях ФСИН с 16 марта приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий.

Родственникам для предоставления переговоров необходимо зарегистрировать на сайте ФСИНСВЯЗЬ.РФ (раздел Видеосвидание). 
осужденные видео
 
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