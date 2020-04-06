Полиция задержала улан-удэнца за фейк о больных коронавирусом









По данному факту участковый составил административный протокол по ч. 9 ст. 13.15 «Злоупотребление свободой массовой информации». Мужчина полностью признал вину.



Горожанин ранее привлекался к уголовной ответственности, работает в автосервисе.



Материалы, собранные сотрудниками полиции, будут направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе МВД России по Бурятии.



1 апреля президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о чрезвычайных ситуациях. Документ предусматривает штраф от 300 до 700 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до трёх лет. Если в результате распространения фейка был причинен вред здоровью, сумма штрафа увеличивается до 1,5 млн рублей, срок лишения свободы остается тем же. Если же фейк повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.



По данным на утро 6 апреля, в Бурятии

По данному факту участковый составил административный протокол по ч. 9 ст. 13.15 «Злоупотребление свободой массовой информации». Мужчина полностью признал вину.Горожанин ранее привлекался к уголовной ответственности, работает в автосервисе.Материалы, собранные сотрудниками полиции, будут направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе МВД России по Бурятии.1 апреля президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о чрезвычайных ситуациях. Документ предусматривает штраф от 300 до 700 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до трёх лет. Если в результате распространения фейка был причинен вред здоровью, сумма штрафа увеличивается до 1,5 млн рублей, срок лишения свободы остается тем же. Если же фейк повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.По данным на утро 6 апреля, в Бурятии 43 больных коронавирусом

В Улан-Удэ полицейские в соцсети обнаружили информацию о том, что в Бурятии якобы более 60 заболевших COVID-19. Полиция начала проверку и выяснила, что данное сообщение разместил 27-летний улан-удэнец.Мужчина пояснил, что увидел сообщение в мессенджере в частной группе с небольшим количеством подписчиков и переслал информацию в паблик с общим количеством более 56 тысяч подписчиков.- Думал, чтобы лучше сделать, чтобы народ дома сидел, никуда не вылазил, чтобы не распространялось это всё, - рассказал подозреваемый.- Вы говорите, что вы цель преследовали, чтобы граждане сидели дома. В вашем сообщении были призывы, чтобы люди находились дома? - спросил полицейский.- Нет, - ответил мужчина.