Глава Бурятии: «Иначе мусором зарастём»

Алексей Цыденов рассказал о расширенном списке предприятий, которым разрешили работу в режиме изоляции
Глава Бурятии Алексей Цыденов дал интервью республиканским телеканалам, в котором рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что в Бурятии в настоящий момент выявлено четыре очага инфекции, а количество контактных лиц превышает тысячу человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», по состоянию на 6 апреля в республике зарегистрировано 43 случая заражения коронавирусом, среди заболевших есть восемь детей, также у восьми человек имеется подозрение на коронавирус.
- На сегодня пять человек в реанимации, ситуация достаточно стабильная. Одна женщина в тяжелой ситуации, но не из-за коронавируса – у неё был инсульт, ей 76 лет. Это завозной случай из Иркутска, - рассказал Алексей Цыденов.
По его словам, всех приезжих из-за рубежа – их более 2 тысяч – уже выявили и проверили, также проверяются все приезжие из Москвы.
- На этом фоне важно, чтобы у нас количество контактных не увеличивалось, и все сидели по домам. Нужно не дать этому распространяться – отсюда все эти ограничительные мероприятия, которые каждый регион вводит у себя. Регионы разные, развитие ситуации везде разное, поэтому и даны полномочия регионам принимать свои решения, - рассказал глава Бурятии.
Напомним, 5 апреля Алексей Цыденов подписал указ о продлении режима самоизоляции до 30 апреля. Указом расширены категории субъектов экономики, которые будут трудиться с 6 апреля и перечень товаров первой необходимости.
- Надо сказать, расширения существенные и послабления существенные. Мы понимаем, что месяц мы не сможем физически стоять – мусором зарастём, не дай бог ЖКХ встанет, и торговля в определённой степени должна работать, и многие другие предприятия – мы не можем пропустить посевную, капремонт домов, пожароопасный период, есть организации которые работают локально, вахтовым методом – там бессмысленно их садить на изоляцию, они что на изоляции будут там жить, что работать, - объяснил Цыденов.
Он отметил, что расширенный список предприятий начнёт действовать только после того, как будет внесён на портал «Работающая Бурятия», а затем утверждён профильными министерствами. Портал начнёт работать сегодня после обеда.
- Каждое предприятие будет вносить о себе данные – ИНН, название организации, вид деятельности, адрес и перечень сотрудников. Сотрудники делятся на три части: те, которые уходят на оплачиваемый отпуск, те, кто переводится на дистанционную работу, и те, кто посещают рабочие места. Мы не формируем список «бегом», сразу скажу, что за один день мы его не сформируем, заявок будет много, - поделился глава республики.
Глава Бурятии: «Иначе мусором зарастём»
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