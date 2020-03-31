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В Бурятии ищут пассажиров автобуса, где ехала женщина с подозрением на коронавирус

В Бурятии ищут пассажиров автобуса, где ехала женщина с подозрением на коронавирус
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Женщина ехала автобусом из Улан-Удэ в Усть-Баргузин

Как сообщал «Байкал-Daily», в Баргузинском районе появилась больная с предварительно положительным результатом анализа на коронавирусную инфекцию. Анализы для проверки отправлены 31 марта в центр «Вектор» в Новосибирск для уточнения диагноза. Известно, что женщина прибыла из Москвы.

Уже устанавливается круг лиц, которые могли контактировать с пациенткой. Так, в паблике ves_ulan_ude_, появилось объявление, в котором просят отозваться пассажиров автобуса, который следовал 26 марта в 15 часов по маршруту Улан-Удэ – Усть-Баргузин, для проведения мероприятий по карантину. 



Достоверность информации «Байкал-Daily» подтвердили.

- В автобусе ехали девять человек, шесть человек уже установлены, осталось установить ещё трёх человек, - сообщила заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Бурятии в Баргузинском районе Елена Базякина.

По данным на 31 марта, в Бурятии зарегистрировано 19 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019. Таким образом, за сутки число заразившихся выросло на шесть человек: днём ранее было 13 больных.

Пять пациентов с коронавирусом находятся в реанимации.

На сегодня круг контактных лиц составляет 821 человек, все лабораторно обследованы. У шести граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции. Анализы направлены в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями в Новосибирск.

коронавирус оставайтесь_дома
 
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