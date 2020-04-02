В Улан-Удэ «Лэнд Крузер» протаранил «скорую»

По словам очевидцев, в карете «скорой» были больные
Сегодня около 10 часов утра на улице Сахьяновой в Улан-Удэ произошло ДТП с машиной скорой помощи.
Напротив «Фабрики кино» на трамвайных рельсах «скорую», ехавшую по главной дороге, протаранила «Тойота Лэнд Крузер Прадо». Водитель внедорожника не уступил проезд, хотя у медмашины было преимущество в движении.
Очевидцы сообщили «Байкал-Daily», что «скорая» везла больных.
В результате аварии обоим автомобилям нанесён серьёзный ущерб.
По словам очевидцев, в карете «скорой» были больные
Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и превысило 3,5 тысячи
Также в магазинах есть разметки, которые позволяют покупателям соблюдать дистанцию
Участок с защитным лесом предоставили в аренду юридическому лицу
Первичные анализы оказались положительными
Три пациента из пяти дышат самостоятельно
За помощью к сотрудникам обратилась мама мальчика
Она подделала платёжные поручения
В отдел полиции доставили возможного убийцу
Они обещают выплаты из-за карантина или же продают чудо-лекарства от инфекции
Граждане приехали из-за рубежа
Сейчас полицейские разыскивают пострадавших
Сейчас продолжается тушение пожара в Кяхтинском районе
Гараж загорелся из-за печки
Их удалось найти по отпечаткам пальцев