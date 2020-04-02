В Улан-Удэ «Лэнд Крузер» протаранил «скорую»













Сегодня около 10 часов утра на улице Сахьяновой в Улан-Удэ произошло ДТП с машиной скорой помощи.Напротив «Фабрики кино» на трамвайных рельсах «скорую», ехавшую по главной дороге, протаранила «Тойота Лэнд Крузер Прадо». Водитель внедорожника не уступил проезд, хотя у медмашины было преимущество в движении.Очевидцы сообщили «Байкал-Daily», что «скорая» везла больных.В результате аварии обоим автомобилям нанесён серьёзный ущерб.