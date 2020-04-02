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В Улан-Удэ «Лэнд Крузер» протаранил «скорую»

В Улан-Удэ «Лэнд Крузер» протаранил «скорую»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
По словам очевидцев, в карете «скорой» были больные

Сегодня около 10 часов утра на улице Сахьяновой в Улан-Удэ произошло ДТП с машиной скорой помощи. 



Напротив «Фабрики кино» на трамвайных рельсах «скорую», ехавшую по главной дороге, протаранила «Тойота Лэнд Крузер Прадо». Водитель внедорожника не уступил проезд, хотя у медмашины было преимущество в движении. 

Очевидцы сообщили «Байкал-Daily», что «скорая» везла больных.

В результате аварии обоим автомобилям нанесён серьёзный ущерб. 




ДТП скорая помощь
 
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