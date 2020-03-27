Улан-удэнец, хранивший дома гранату и ножи, выстрелил в росгвардейца









В Улан-Удэ возбуждены уголовные дела в отношении 52-летнего местного жителя. Он обвиняется в применении насилия в отношения представителя власти (ч. 1 ст. 318 и ч. 2 ст. 318 УК РФ), в хищении огнестрельного оружия (п. «г» ч. 3 ст. 226 УК РФ), в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств (ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.По данным следствия, мужчина проживал в доме по улице Чайковского Улан-Удэ. 23 марта к нему пришёл оперуполномоченный сотрудник полиции для выполнения процессуальных действий по уголовному делу.- В апреле 2017 года в полицию обратился житель Железнодорожного района Улан-Удэ, который сообщил, что в результате поджога частично сгорели две доски на заборе у его частного дома. Мужчина указал, что подозревает в поджоге своего соседа и его приятеля. На протяжении длительного времени заявитель избегал встреч со следователем, не являлся на допросы. При этом мужчина неоднократно обращался в различные ведомства с жалобами на сотрудников органов внутренних дел о якобы их бездействии, но в то же время отказывался содействовать полицейским и следователям в расследовании уголовного дела, - сообщили в МВД по Бурятии.23 марта, когда полицейский пришёл к мужчине, недовольный хозяин дома нанёс ему удары руками и ногами по телу. После выхватил у полицейского табельное оружие – пистолет, снаряжённый восьмью патронами. Сотруднику сразу удалось вернуть оружие. Во время разбирательств по данному факту улан-удэнец скрылся.Спустя некоторое время он появился дома. Во время операции по его задержанию мужчина открыл огонь по росгвардейцам из своего травматического пистолета, изготовленного на базе пистолета «ТТ».Резиновая пуля пробила защитный кевларовый наколенник одного из сотрудников, причинив слепое ранение ноги.После этого бойцы обезоружили и задержали стрелка. В ходе обыска в его доме была обнаружена боевая граната с запалом, содержащая взрывчатые вещества, фрагменты огнестрельного оружия, а также колюще-режущие предметы и множество заготовок для изготовления колюще-режущего оружия.- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины всех преступлений и сбор доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают в СУ СКР по Бурятии.