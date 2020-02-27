Рецивидист сам пришёл в полицию и во всём признался
22 февраля в полицию обратилась 79-летняя улан-удэнка с заявлением о краже. Вечером неизвестный, разбив окно, проник в гараж в ограде дома и украл сварочный аппарат, автомойку, мотокосу, а также электроинструменты. Общий ущерб составил 72 тысячи рублей.
Сотрудники полиции приступили к розыску, однако спустя некоторое время подозреваемый сам явился в полицию. Вором оказался знакомый внука пожилой женщины, 26-летний улан-удэнец. По словам молодого человека, «его замучила совесть».
Ранее он неоднократно помогал приятелю с ремонтом его автомобиля и видел, какое имущество имеется в гараже. Украденное он частично продал, частично сдал в скупку. Сотрудники полиции из двух точек скупки изъяли бензопилу, мотокосу, сварочный аппарат и шуруповёрт.
Ранее подозреваемый судим за кражи и даже отбывал наказание в местах лишения свободы.
За кражу возбуждено уголовное дело. Подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ вора «замучила совесть»
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