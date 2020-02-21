Ущерб составил более 123 тысяч рублей
В Бурятии предстали перед судом двое любителей омуля. Мужчины осенью в нерестовый период ловили байкальский омуль в реке Верхняя Ангара на севере республики. Всего они выловили 17 хвостов омуля. Ущерб был оценён в 123 760 рублей.
Суд признал мужчин виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов.
- Суд учёл признание вины, активное способствования раскрытию и расследованию преступления, а также наличие на иждивении у одного из подсудимых малолетнего ребёнка. В итоге суд назначил наказание ниже низшего предела – в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком один год, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.
Решение в законную силу не вступило.
Справка:
С 1 октября 2017 года введён запрет на вылов байкальского омуля. Ущерб при вылове одного хвоста омуля в период нереста составляет 7 280 рублей. Кроме того, за приобретение или сбыт рыбы, добытой заведомо преступным путём, предусмотрена уголовная ответственность.
Двух жителей Бурятии осудили за 17 хвостов омуля
Происшествия, Фото:
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