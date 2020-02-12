Перед судом предстанет бывший «смотрящий» за Бурятией

Объём уголовного дела в отношении «вора в законе» Тахи насчитывает около 200 томов
Прокурор Забайкальского края Василий Войкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 местных жителей. Они обвиняются в совершении более 160 преступлений, в их числе создание преступного сообщества, вымогательство, кража, мошенничество, грабёж, разбой, угон и покушение на уничтожение чужого имущества.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее судимый уроженец Грузии, известный в криминальных кругах как «вор в законе» Тахи, с 2003 года создал и более 10 лет руководил организованным преступным сообществом.
Статусом «вора в законе» Тахи обладает с 1989 года. Сферой его криминального влияния был Забайкальский край и Республика Бурятия. В большинстве районов региона действовали структурные подразделения, которые возглавляли назначаемые им руководители.
Участники преступного сообщества совершали вымогательства, грабежи, разбойные нападения, хищения автомашин, кражи в особо крупном размере, что крайне негативно сказывалось на криминогенной обстановке. В частности, одно из структурных подразделений в составе 22 человек специализировалось на вымогательстве денег у военных в Улетовском районе, причинив в 2008-2013 года ущерб 50 потерпевшим на общую сумму 3,2 млн. рублей. В настоящее время все они осуждены.
Все фигуранты уголовного дела находятся под стражей или в местах лишения свободы.
Сегодня, 12 февраля, уголовное дело, объем которого насчитывает около 200 томов, направлено для рассмотрения Забайкальский краевой суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
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