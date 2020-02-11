Личность погибшей женщины установлена
31 января на территории домовладения в районе Левого Берега в Улан-Удэ обнаружили труп женщины. Тело лежало в гараже. На страшную находку наткнулась горожанка, которая присматривает за этим домом и участком. Собственник на данный момент там не живёт.
Труп был частично объеден собаками.
- По данному факту начата доследственная проверка. В ходе проведённых мероприятий установили личность женщины, назначили и провели судебно-медицинское исследование для установления причин смерти. В настоящее время экспертное исследование не получено, оно находится в работе, - сообщил «Байкал-Daily» заместитель руководителя СО по Советскому району СУ СКР по Бурятии Владислав Батуев.
Погибшая – жительница Левобережья. Известно, что ранее родственники не обращались в полицию с заявлением о том, что женщина пропала.
В Улан-Удэ собаки обглодали труп женщины
Происшествия, Фото:
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