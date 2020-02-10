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Родителей не пускают в детсады Улан-Удэ без масок

Родителей не пускают в детсады Улан-Удэ без масок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Масочный режим для взрослых в детсадах уже возмутил некоторых улан-удэнцев

Сегодня председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова рассказала, что в детских идёт подъём ОРВИ, но незначительный – порог заболеваемости не превышен, учреждения работают в том же режиме.

Ранее в паблике ves_ulan_ude появился пост, в котором горожанин жаловался на то, что руководство детсада пригрозило не принять ребёнка, если у него не будет медицинских масок.

- В детских садах ввели масочный режим. Сказали, если без маски приведёте в сад ребёнка, то принимать детей не будут. Теперь на работу не ходить? Или с собой брать ребёнка. Сегодня сказали если есть где маски, то цена за маску 15 рублей. На день нужно 6 штук. На неделю 30 штук. Итого за маски за неделю нужно будет 450 рублей. А если в семье 2 или 3 детей посещают садик? – возмутился пользователь Сети.

Татьяна Митрофанова отметила, что масочный режим, действительно, введён, но исключительно для взрослых.

- В детских садах запрещено проводить массовые мероприятия, также введён масочный режим для взрослых – работников. Если говорить о родителях – мы просим понять и также соблюдать масочный режим в детсаду, - пояснила она.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 10 февраля были приостановлены занятия в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования Улан-Удэ до особого распоряжения.

Согласно мониторингу, 3 февраля дети заболели в 28 классах 11 школ. К пятнице заболевших ОРВИ стало гораздо больше – дети болели в 59 классах 28 школ.

Сегодня комитет по образованию поручил всем школам обеспечить мероприятия по прохождению программного материала. Его можно пройти либо с помощью электронного журнала, в котором педагоги размещают задания для школьников, либо изучить уроки полностью, которые также размещаются дистанционно.


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