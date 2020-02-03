Более 200 жильцов смогли самостоятельно выйти на улицу
Вечером 1 февраля в 22:19 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме в Иркутске. О сильном задымлении в подъезде и в квартирах на нижних этажах в пожарно-спасательную службу сообщили жильцы дома.
По адресу были направлены 7 единиц пожарной техники и 26 человек личного состава. Пожар произошёл в подъезде на первом этаже под лестничной клеткой эвакуационного выхода. Горел мусор, из-за чего весь подъезд был заполнен едким дымом. Более 200 жителей смогли самостоятельно эвакуироваться на улицу. Однако на верхних этажах люди оказались заблокированными в своих квартирах. Звеньями газодымозащитной службы по лестничным маршам с помощью спасательных устройств были спасены 30 человек.
Открытый огонь был потушен в считанные минуты. Ещё в течение получаса проводилось проветривание подъезда дома, после чего люди смогли вернуться в свои квартиры. Причиной пожара стал поджог. Виновное лицо устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
На пожаре в Иркутске эвакуировали 30 человек из задымлённого дома
Происшествия, Фото:
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