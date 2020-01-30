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В Бурятии на месте гибели 17-летней студентки провели следственный эксперимент

В Бурятии на месте гибели 17-летней студентки провели следственный эксперимент
Происшествия, 
В следственном эксперименте участвовал Галуст Пилосян, взявший на себя вину за трагедию

28 января в селе Батурино Прибайкальского района Бурятии прошёл следственный эксперимент, именно там произошло страшное ДТП, в котором погибла 17-летняя студентка Галя. На следственный эксперимент приехал приглашённый отцом погибшей девушки блогер Дмитрий Баиров, он вёл прямой эфир с места событий три с половиной часа.

По словам Дмитрия Баирова, на эксперимент приехал Галуст Пилосян, взявший на себя вину за аварию. Самого блогера к месту не допустили, но по его словам, правоохранители делали замеры у стоящего на обочине автобуса.

Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла 5 января в Прибайкальском районе Бурятии. На дороге возле села Батурино «Лэнд Крузер Прадо», на котором ездит вице-спикер Народного Хурала Баир Жамбалов (машина зарегистрирована на его родственника) сбил 17-летнюю девушку, которая скончалась от полученных травм. Спустя несколько часов в полицию явился улан-удэнский бизнесмен Галуст Пилосян. Он заявил, что был за рулём внедорожника, так как они решили поменяться в тот день машинами.

В настоящее время Пилосян находится под подпиской о невыезде – под стражу его не стали брать из-за проблем со здоровьем, наличия детей и положительной характеристики. Следствие проверяет, кто на самом деле был за рулём автомобиля в тот день.

Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к водителям с просьбой предоставить видео с регистратора, на которых видны водители «Лэнд Крузера» или «Туарега» (за рулём которого, как утверждается, был Жамбалов). Вознаграждение обещано в 100 тысяч рублей. 

А 16 января президиум генсовета «Единой России» в связи с ДТП исключил из партии и снял с должности секретаря бурятского отделения партии Баира Жамбалова. 

ДТП смерть следственный комитет
 
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