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В Улан-Удэ из окна пятого этажа выпал 5-летний ребёнок

В Улан-Удэ из окна пятого этажа выпал 5-летний ребёнок
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Травм и повреждений, угрожающих жизни, у него не выявлено

Накануне в Улан-Удэ пятилетний ребёнок выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома. Несчастный случай произошёл во второй половине дня по улице Чайковского.

Сообщение в отдел полиции Железнодорожного района поступило от фельдшера скорой медицинской помощи в 16.00. По предварительной информации, 5-летний мальчик самостоятельно открыл окно. Мама ребёнка в этот момент находилась в другой комнате.

- Семья благополучная, на учёте не состоит. Сотрудники по делам несовершеннолетних ОП №1 Управления МВД России по Улан-Удэ по данному факту проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.

В отношении 30-летней матери малыша составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35 КоАП РФ – за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Как сообщили в пресс-службе минздрава республики, переломов и серьёзных повреждений у малыша не зафиксировано.

- Травм и повреждений, угрожающих жизни, не выявлено. Накануне был проведён весь комплекс обследований, включая МСКТ, рентген, УЗИ, осмотр специалистов. Ребенок был госпитализирован в отделение травматологии Детской республиканской клинической больницы. Необходимый объём лечения ему назначен, - добавили в министерстве.


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