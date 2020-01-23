В Улан-Удэ стая собак напала на первоклассника

Мальчику делают операцию в больнице



В Улан-Удэ стая собак напала на ученика первого класса. Об этом сообщил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков в соцсети.



- Произошёл ужасный случай. В 111 квартале свора собак напала на первоклассника, ученика 63 школы. Мальчик возвращался домой из школы. Ребёнка сильно покусали. Его доставили в детскую клиническую больницу, сейчас идёт операция, - написал он.



Он пожелал мальчику скорейшего выздоровления, а также отметил, что дал поручение отловить эту свору.



- С этого года федеральным законодательством изменены правила отлова, механизм на уровне республики до сих пор не утверждён. Новые правила стали гуманнее для собак и сложнее для исполнения. Будем требовать от республиканской службы ветеринарии ускорить принятие правил отлова безнадзорных животных, - подытожил Игорь Шутенков.

