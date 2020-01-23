Мальчику делают операцию в больнице
В Улан-Удэ стая собак напала на ученика первого класса. Об этом сообщил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков в соцсети.
- Произошёл ужасный случай. В 111 квартале свора собак напала на первоклассника, ученика 63 школы. Мальчик возвращался домой из школы. Ребёнка сильно покусали. Его доставили в детскую клиническую больницу, сейчас идёт операция, - написал он.
Он пожелал мальчику скорейшего выздоровления, а также отметил, что дал поручение отловить эту свору.
- С этого года федеральным законодательством изменены правила отлова, механизм на уровне республики до сих пор не утверждён. Новые правила стали гуманнее для собак и сложнее для исполнения. Будем требовать от республиканской службы ветеринарии ускорить принятие правил отлова безнадзорных животных, - подытожил Игорь Шутенков.
В Улан-Удэ стая собак напала на первоклассника
Происшествия, Фото:
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