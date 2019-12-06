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В Иркутской области рецидивист с ножом ворвался в магазин за выручкой

В Иркутской области рецидивист с ножом ворвался в магазин за выручкой
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В момент нападения в торговой точке была лишь 16-летняя дочь продавщицы

В Иркутской области предъявлено обвинение 29-летнему жителю города Вихоревка. Он обвиняется в разбое.

По версии следствия, в конце ноября ранее судимый мужчина, проживавший после освобождения из колонии в Вихоревке Братского района, проходя мимо магазина «Гавань» решил украсть деньги из торговой точки.

Обвиняемый под видом покупателя зашёл в магазин, убедившись, что кроме продавца никого нет, угрожая ножом, потребовал отдать всю выручку. По стечению обстоятельств, в тот момент за продавца в магазине осталась 16-летняя девушка, которая подменила свою мать на один час, но юный возраст потерпевшей не остановил злоумышленника. Напуганная девушка отдала все деньги из кассы, после чего мужчина сбежал.

- В кратчайшие сроки подозреваемый в разбойном нападении был задержан сотрудниками уголовного розыска. Братским районным судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Следователями СКР установлено, что мужчина неоднократно судим, в том числе за убийство, освободился из исправительной колонии 10 октября 2019 года. Расследование уголовного дела продолжается.

Иркутск разбой
 
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