В Иркутской области рецидивист с ножом ворвался в магазин за выручкой

Следователями СКР установлено, что мужчина неоднократно судим, в том числе за убийство, освободился из исправительной колонии 10 октября 2019 года. Расследование уголовного дела продолжается.





В Иркутской области предъявлено обвинение 29-летнему жителю города Вихоревка. Он обвиняется в разбое.По версии следствия, в конце ноября ранее судимый мужчина, проживавший после освобождения из колонии в Вихоревке Братского района, проходя мимо магазина «Гавань» решил украсть деньги из торговой точки.Обвиняемый под видом покупателя зашёл в магазин, убедившись, что кроме продавца никого нет, угрожая ножом, потребовал отдать всю выручку. По стечению обстоятельств, в тот момент за продавца в магазине осталась 16-летняя девушка, которая подменила свою мать на один час, но юный возраст потерпевшей не остановил злоумышленника. Напуганная девушка отдала все деньги из кассы, после чего мужчина сбежал.- В кратчайшие сроки подозреваемый в разбойном нападении был задержан сотрудниками уголовного розыска. Братским районным судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.