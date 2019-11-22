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В Улан-Удэ за день дважды напали на офисы микрозаймов

В Улан-Удэ за день дважды напали на офисы микрозаймов
Происшествия, 
Второе преступление произошло на улице Жердева

Накануне, 21 ноября, неизвестный ограбил офис микрофинансовой организации, который находится на улице Жердева в Улан-Удэ.

Нападавший, скрывая лицо под шапкой с прорезью, потребовал отдать имеющиеся в кассе деньги. Ему удалось забрать 16,5 тысяч рублей. После преступник сбежал.

- В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера произошло ещё одно нападение на офис микрокредитной организации на улице Краснофлотская. Мужчина, угрожая оружием, похитил деньги и скрылся. Ведётся розыск преступника.

разбойное нападение
 
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