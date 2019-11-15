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Братчанки перевели мошенникам 230 тысяч

Братчанки перевели мошенникам 230 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Лжесотрудники банков убедили потерпевших перевести им деньги

Накануне сразу три жительницы города Братск Иркутской области заявили о том, что перевели аферистам деньги со своих счетов.

Две жительницы Центрального района Братска сообщили, что стали жертвами лжесотрудников банков, которые убедили клиенток, что их счета находятся под угрозой.

61-летней пенсионерке позвонил с номера мобильной сети Москвы мужчина. Представившись сотрудником службы безопасности банка, он объявил, что посредством взлома личного кабинета на её имя оформлен кредит в крупной сумме, который завтра будет выплачен.

Обеспокоенная женщина обратилась в банк, где ей пояснили, что заявки на кредит от её имени не поступало, а личный кабинет в приложении заблокирован. На следующий день вновь поступил звонок, также из столицы, и на этот раз женский голос поинтересовался, сняла ли клиентка деньги со счёта. Получив отрицательный ответ, «банкирша» уговорила потерпевшую поспешить в банк, чтобы положить имевшиеся накопления на специальный счёт, который сама же ей откроет.

Пенсионерка перевела 41 тысячу рублей на счёт «Яндекс кошелька».

Аналогичным образом лишилась 28 тысяч другая жительница города, которую практически убедила липовая сотрудница службы безопасности по финансам банка, что только перевод сбережений на другие счета может предотвратить зафиксированные попытки хищения.

Аферистка была очень настойчива. Она звонила неоднократно, вынуждая засомневавшуюся женщину выполнить перевод денег на якобы открытые специально для неё же новые счета.

В данном случае аферисты пользовались номерами мобильных сетей Кемеровской области и Москвы. Поставленные условия «сохранения» - перевод суммами не более 15 тысяч на различные счета – всё же заставили братчанку остановиться после того, как часть денег она уже успела отправить на предоставленный злоумышленниками «Яндекс кошелёк».

Третьей жертвой лжебанкиров стала 59-летняя пенсионерка из Падунского района. На этот раз мошенникам удалось выманить у братчанки 159 тысяч рублей. Как и другим пострадавшим, ей позвонил неизвестный с телефонной сети города Москвы и сообщил о попытках снятия денег с карты. Для сохранения ей было предложено немедленно снять все сбережения и перевести на счёт «Киви кошелька», который укажет звонивший.

Женщина в двух магазинах произвела снятие и перевод денег различными суммами сначала на телефонные счета и затем на «Яндекс кошелёк». После этого телефон мошенника стал недоступен.

По всем этим фактам проводятся доследственные проверки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

мошенничество
 
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