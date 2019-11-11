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В Улан-Удэ пьяный водитель врезался в учебный автомобиль и сбежал

В Улан-Удэ пьяный водитель врезался в учебный автомобиль и сбежал
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Виновник аварии предлагал «договориться» со словами: «Видишь, я пьяный»

В субботу, 9 ноября, на улице Ключевская в Улан-Удэ около 16:00 произошло ДТП. Водитель автомобиля «Хонда ЦРВ», находясь в алкогольном опьянении, совершил столкновение с «Ниссан Альмера». «Ниссан» оказался учебным автомобилем, принадлежащей автошколе.

- В результате ДТП пострадавших нет. После ДТП виновник, выйдя из своего транспортного средства, сказал: «Давай договоримся, видишь я пьяный». В автошколе отказались. Тогда виновник сел в свой автомобиль и скрылся с места ДТП, - рассказал «Байкал-Daily» свидетель аварии.

Пьяный водитель «Хонды» переехал через бордюр и заехал на парковку, проехав две остановки. После он бросил свой автомобиль и убежал. На место были вызваны сотрудники ГИБДД,


За рулём «Ниссана» находилась девушка-курсант, которая от произошедшего испытала сильный шок. Ей потребовалась помощь медиков, на место вызывали скорую помощь.



Как сообщал «Байкал-Daily», летом в Улан-Удэ водитель «Инфинити» бросил камень в автомобиль автошколы. Пострадала девушка, находящаяся в машине.

ДТП алкогольное опьянение
 
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