В Улан-Удэ пьяный водитель врезался в учебный автомобиль и сбежал

Пьяный водитель «Хонды» переехал через бордюр и заехал на парковку, проехав две остановки. После он бросил свой автомобиль и убежал. На место были вызваны сотрудники ГИБДД,







За рулём «Ниссана» находилась девушка-курсант, которая от произошедшего испытала сильный шок. Ей потребовалась помощь медиков, на место вызывали скорую помощь.













