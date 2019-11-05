Золото женщина везла в Китай
В октябре 2019 года на таможенном посту МАПП Забайкальск при прохождении женщиной рамки металлоискателя и проверке её ручным металлоискателем срабатывал звуковой сигнал.
Таможенный инспектор провёл личный досмотр. В ходе него было изъято 8 золотых слитков стоимостью более 5,7 млн. рублей.
Женщину вину в совершении преступления признала, пояснив, что перевозила золото за денежное вознаграждение по просьбе гражданина Китая.
На женщину возбудили уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров в крупном размере», сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
На границе Забайкалья поймали женщину с золотом на 5,7 млн
Происшествия, Фото:
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