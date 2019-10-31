В Улан-Удэ произошло третье ДТП со «скорой» за неделю

Вечером в четверг, 31 октября, Улан-Удэ произошло очередное ДТП с участием «скорой помощи». Всё случилось около 19.40 часов на перекрёстке улиц Жердева и Краснофлотская. Столкнулись «Ниссан Кашкай» и автомобиль медицины катастроф.
Очевидцы рассказали, что автомобиль экстренной службы ехал с проблесковым маячком и сиреной. Он двигался со стороны ТРЦ People's Park в направлении «Акбэса». Справа от него со стороны призывного пункта на зелёный сигнал светофора выехал «Ниссан Кашкай». За рулём иномарки была женщина. Автомобили врезались друг в друга.
От удара машины развернуло так, что автомобиль медицины катастроф выехал на полосу встречного движения и занял две полосы.
К счастью, пострадавших нет.
Это уже третье ДТП со «скорой» меньше чем за неделю. Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу, 26 октября, произошла крупная авария в районе выезда на Бурвод. Столкнулись «Жигули», «скорая» и «Тойота Королла», виновником стал пенсионер на отечественной машине. Сперва сообщалось о четырёх пострадавших, позже их число выросло до восьми. Три человека получили различные переломы.
В понедельник, 28 октября, произошла дорожная авария на Саянах. Водитель «скорой» не предоставил преимущество в движении «Тойота Рав-4». В результате иномарка врезалась в электроопору. Тогда столб не рухнул на дорогу только из-за того, что повис на проводах.