«Очень много крови»: В Улан-Удэ четыре человека пострадали в ДТП со «скорой»

В Улан-Удэ столкнулись «Жигули», «Королла» и «скорая помощь». ФОТО с места
Сегодня в Улан-Удэ около часа дня на федеральной трассе на выезде из Бурвода произошло тройное ДТП с участием «скорой помощи». При этом медики ехали на вызов по главной дороге.
- «Жигули» под управлением пенсионера резко выехал и не предоставил преимущество «скорой помощи». Произошло столкновение. От удара «скорая помощь» выехала на встречную полосу движения и совершила столкновение с «Тойотой Короллой», - сообщил «Байкал-Daily» очевидец аварии.
Свидетели сообщали о пострадавших во всех машинах, в том числе карете «скорой». В свою очередь, в МВД по Бурятии привели данные о четырёх пострадавших.
- Предварительно, в результате ДТП пострадало четверо граждан – водитель отечественного автомобиля и трое человек, находившихся в салоне «Тойоты», - уточнили в министерстве внутренних дел.
По словам свидетелей, в «Королле» ехали женщина и дети.
- Там было очень много крови, - рассказывает очевидец.
Известно, что «скорая помощь» ехала на вызов в Сотниково.
На дороге из-за аварии образовался большой затор.
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