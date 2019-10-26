Три человека находятся в тяжёлом состоянии после тройного ДТП с участием «скорой помощи»
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу, 26 октября, около часа дня на выезде из Бурвода в Улан-Удэ произошло крупное ДТП. Столкнулись «Жигули», «Тойота Королла» и «скорая помощь», ехавшая на вызов в Сотниково. Виновником аварии стал пенсионер на «ВАЗ-2107», не уступивший дорогу «скорой». От удара автомобиль экстренной службы протаранил «Тойоту Короллу». Очевидцы передавали, что «было очень много крови», а пострадали люди во всех трёх автомобилях.
Официально МВД по Бурятии изначально передало информацию о четырёх пострадавших.
Позже их число выросло до восьми человек. Именно столько людей доставили в стационары. Об этом сообщил министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.
Среди пострадавших один ребёнок. Он был доставлен в детскую республиканскую клиническую больницу, где после осмотра отправлен на амбулаторное лечение.
Три человека находятся в тяжёлом состоянии. 52-летняя женщина госпитализирована в палату реанимации с сотрясением головного мозга и переломами. 44-летний мужчина со множественными переломами также находится в реанимационном отделении. Также переломы получила 20-летняя девушка.
- Остальные пять человек направлены на амбулаторное лечении. Они осмотрены, диагноз установлен, - уточнил Дамбинима Самбуев.
В Улан-Удэ число пострадавших в ДТП со «скорой» выросло до восьми
Происшествия, Фото:
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