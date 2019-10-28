В столице Бурятии произошло второе за три дня ДТП со «скорой»
Сегодня днём на Саянах, возле магазина «Либерти» в Улан-Удэ произошло ДТП. Водитель кроссовера врезался в электроопору. В результате столб покосился и едва не рухнул.
- По предварительным данным, специализированный автомобиль под управлением 56-летнего водителя, выезжая с улицы Павлова, не предоставил преимущество движения автомобилю «Тойота Рав-4». За рулём иномарки находился 36-летний водитель, - прокомментировали «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.
Как выяснил «Байкал-Daily », специализированным автомобилем оказалась «скорая помощь».
Это уже второе ДТП с участием автомобиля «скорой» за последние три дня. В субботу произошла крупная авария в районе выезда на Бурвод. Столкнулись «Жигули», «скорая» и «Тойота Королла», виновником стал пенсионер на отечественной машине. Сперва сообщалось о четырёх пострадавших, позже их число выросло до восьми.
В Улан-Удэ после столкновения со «скорой» автомобиль снёс столб
Происшествия, Фото:
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