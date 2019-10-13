В Улан-Удэ в ДТП «Тойота» перелетела три полосы

Накануне, около 20:00, в центре Улан-Удэ на улице Борсоева произошло крупное ДТП.



По словам очевидца, автомобиль «Тойота Премио» остановился на левой полосе, для поворота в направлении отеля «Мэргэн Батор». Позади него двигался автомобиль «Тойота Виш», который совершил с ним столкновение. От удара «Премио» выскочила на встречную полосу движения, где совершила столкновение с «Тойотой Ленд Крузер», которая двигалась в противоположном направлении.



- От удара «Тойота Премио» возвратилась на свою полосу движения, «перепрыгнула» три полосы и остановилась в крайней правой полосе, -уточнил «Байкал-Daily» очевидец происшествия.



По его словам, в ДТП пострадали все участники аварии. Автомобили получили серьёзные механические повреждения. Вероятно, водитель «Тойоты Виш» находился в состоянии алкогольного опьянения.





