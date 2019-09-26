У японца, приехавшего на Байкал, отобрали телефон

Турист в тот же день смог продолжить путешествие на Байкал. Он на родном для него языке поблагодарил сыщиков за возвращенное имущество, а также за заботу и беспокойство, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.







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31-летний житель Токио стал жертвой грабежа в Иркутске. Японец приехал в Сибирь, чтобы посетить Байкал. В тот вечер он гулял по набережной Ангары. К нему подошёл неизвестный, жестами попросил показать время, после чего отнял телефон и убежал.Японский турист и его переводчик обратились в полицию.Составленная ориентировка была незамедлительно передана патрульным нарядам полиции и Росгвардии. Уже через несколько часов сыщики задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний ангарчанин, ранее привлекавший внимание оперативников за грабежи. При нём обнаружили смартфон туриста.- Я подошёл к человеку, попросил позвонить, потом спросил время. Я ему всё объяснял жестами. Он мне дал позвонить. Я побежал, - рассказал на допросе задержанный.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».