Мужчина не справился с управлением
21 сентября ночью водитель мопеда «Рейсер» в состоянии алкогольного опьянения, следуя по улице Лимонова, в районе дома 2«б» не справился с управлением и совершил опрокидывание. Об этом сообщается в оперативной сводке по городу.
В результате аварии мужчина получил различные травмы: сочетанную травму, разрыв лёгкого, почки, печени, мочевого пузыря. В 4.10 он скончался от полученных травм в БСМП.
В Улан-Удэ в ДТП погиб водитель мопеда
Происшествия, Фото:
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