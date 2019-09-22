В Улан-Удэ в ДТП погиб водитель мопеда

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина не справился с управлением



21 сентября ночью водитель мопеда «Рейсер» в состоянии алкогольного опьянения, следуя по улице Лимонова, в районе дома 2«б» не справился с управлением и совершил опрокидывание. Об этом сообщается в оперативной сводке по городу.



В результате аварии мужчина получил различные травмы: сочетанную травму, разрыв лёгкого, почки, печени, мочевого пузыря. В 4.10 он скончался от полученных травм в БСМП.

