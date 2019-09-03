Историю о похищении девочки придумали мальчишки со двора
В столице Бурятии в посёлке Кирзавод накануне был организован поиск 6-летней девочки. В полицию обратилась встревоженная мать ребёнка, которая сообщила – неизвестные похитили её дочку.
- Сообщение о пропаже 6-летнего ребенка в микрорайоне Кирзавод поступило в полицию около 18.30. Был ориентирован личный состав Железнодорожного отдела полиции, организован розыск девочки. В течение получаса сотрудники Росгвардии нашли ребенка. По словам девочки, она играла с подругами в одном из дворов. С ней всё в порядке, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
Выяснилось, что ребёнок всегда играл рядом со своим домом, но вчера девочки не оказалось на привычном месте. Мальчишки во дворе выдумали историю с похищением и сказали матери, что неизвестные якобы посадили девочку в машину и увезли.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле этого года была похожая история. Сперва появилась информация о том, что неизвестный силой пытался увести ребёнка около школы, но девочке удалось убежать.
Позже выяснилось, что школьница после уроков задержалась с подружками и пришла домой позже обычного. Чтобы оправдать поздний приход, девочка сама придумала историю о незнакомце.
В Улан-Удэ дети выдумали похищение 6-летней девочки
Происшествия, Фото:
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