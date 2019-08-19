Мужчина перепутал лесника с животным в темноте
В Бурятии охотник случайно застрелил сотрудника лесхоза. ЧП произошло в ночь с субботы на воскресенье в местности Каменная, недалеко от села Бичура.
Трое мужчин вышли на охоту, во тьме одному из них показалось, что недалеко от него кабан. Охотник выстрелил. Однако в ответ раздались человеческие крики – пуля попала в лесника.
Коллеги погибшего отправились в местный отдел полиции и сообщили о происшествии. Перепуганный охотник скрылся с места ЧП.
- Путём оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Бичурского МВД установили личность стрелявшего и задержали его, - сообщил «Байкал-Daily» заместитель руководителя Кяхтинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Бурятии Андрей Хамарханов.
По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.
Андрей Хамарханов отметил, что охотник не отрицает своей вины в произошедшем.
В Бурятии охотник застрелил лесника, спутав его с кабаном
Происшествия, Фото:
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