В Бурятии охотник застрелил лесника, спутав его с кабаном

Мужчина перепутал лесника с животным в темноте



В Бурятии охотник случайно застрелил сотрудника лесхоза. ЧП произошло в ночь с субботы на воскресенье в местности Каменная, недалеко от села Бичура.



Трое мужчин вышли на охоту, во тьме одному из них показалось, что недалеко от него кабан. Охотник выстрелил. Однако в ответ раздались человеческие крики – пуля попала в лесника.



Коллеги погибшего отправились в местный отдел полиции и сообщили о происшествии. Перепуганный охотник скрылся с места ЧП.



- Путём оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Бичурского МВД установили личность стрелявшего и задержали его, - сообщил «Байкал-Daily» заместитель руководителя Кяхтинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Бурятии Андрей Хамарханов.



По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.



Андрей Хамарханов отметил, что охотник не отрицает своей вины в произошедшем.

