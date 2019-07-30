30 Июля

29 Июля

Популярное

В реках юга Иркутской области вода пошла на спад

В реках юга Иркутской области вода пошла на спад
Происшествия,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
В Тулунском районе подтопление продолжается

В Иркутской области губернатор Сергей Левченко отчитался перед журналистами об оперативной обстановке на утро 30 июля. Он пояснил, что подтопление, которое началось со вчерашнего вечера в Тулунском районе, продолжается. В среднем вода прибывает со скоростью 10-25 см за 2 часа.

- Подтопление идёт в тех рамках, которые обозначило Управление Росгидромета по Иркутской области. Служба прогнозировала, что рост воды в реке Ия в Тулунском районе в результате ливневых дождей будет не более 10 метров 50 см. Пока до этой границы достаточно далеко. Что касается дамбы в Тулуне, которая рассчитана на 9 метров, естественно, сегодня перелив есть. Но ситуация развивается в прогнозируемом режиме. Такое развитие мы предполагали и готовились к нему. Все необходимые службы работают на обоих берегах реки. В случаях, когда нужно оказать помощь, специалисты выезжают на автомобилях или идут на лодках, в зависимости от ситуации. Федеральная трасса Р-255 «Сибирь» будет перекрыта до того момента, пока мы не увидим, что вода пошла на спад. По прогнозам, она должна остановиться в ближайшее время. Тогда трассу откроем, – подчеркнул Губернатор.

Вода в реках Слюдянского района уже пошла на спад. По городу Байкальску приняты все меры, для того, чтобы остановить потоки, которые заливали микрорайон Гагарина. Остановлен размыв берега реки Харлахты. По федеральной трассе через Байкальск движение открыто для автомобилей весом не более 12 тонн.

- То, что касается карт-накопителей БЦБК в Байкальске, сегодня там ситуация стабильная. Экологической угрозы нет, – заявил Сергей Левченко.

Из населённых пунктов и дачных посёлков вдоль пойм рек Олха и Иркут в Шелеховском районе была проведена эвакуация жителей. Свои дома покинули свыше 150 человек. Прошла эвакуация детей из детских оздоровительных лагерей. Ситуация на данный момент там стабильная. Вода пошла на спад. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
наводнение подтопление паводок ливень Иркутская область Тулун Слюдянка Шелехов губернатор ЧС
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В реках юга Иркутской области вода пошла на спад
В реках юга Иркутской области вода пошла на спад
Происшествия, 30.07.2019
В Тулунском районе подтопление продолжается
Житель Бурятии сбил двух женщин и проехался по ним на машине
Житель Бурятии сбил двух женщин и проехался по ним на машине
Происшествия, 30.07.2019
После наезда на свою жену и её сестру он покончил жизнь самоубийством
Жителям Бурятии незаконно выплатили более миллиона
Жителям Бурятии незаконно выплатили более миллиона
Происшествия, 30.07.2019
Жители не уведомляют о своём официальном трудоустройстве органы и продолжают получать социальные выплаты
На Байкале у отдыхающих отобрали музыкальную колонку
На Байкале у отдыхающих отобрали музыкальную колонку
Происшествия, 30.07.2019
Затем у них украли спальные мешки, сумку с косметикой и одежду
Забайкалка из мести украла деньги у работодателя
Забайкалка из мести украла деньги у работодателя
Происшествия, 30.07.2019
Таким образом она хотела компенсировать своё увольнение
В Бурятии водитель Тойоты врезалась в «Хонду Цивик»
В Бурятии водитель Тойоты врезалась в «Хонду Цивик»
Происшествия, 30.07.2019
Виновница ДТП и пассажир Хонды были госпитализированы
В Бурятии пьяный мотоциклист врезался в электроопору
В Бурятии пьяный мотоциклист врезался в электроопору
Происшествия, 30.07.2019
Он получил травмы различной степени тяжести
В Бурятии грозы стали причиной лесных пожаров
В Бурятии грозы стали причиной лесных пожаров
Происшествия, 30.07.2019
За прошедшие сутки зарегистрировано 4 пожара
В Бурятии туристы ждут помощи спасателей
В Бурятии туристы ждут помощи спасателей
Происшествия, 30.07.2019
По предварительным данным, один человек погиб
В Улан-Удэ автоледи наехала на 10-летнюю девочку
В Улан-Удэ автоледи наехала на 10-летнюю девочку
Происшествия, 30.07.2019
Девочку с травмами госпитализировали в медучреждение
В Бурятии после столкновения с «Тойотой Вистой» погиб мотоциклист
В Бурятии после столкновения с «Тойотой Вистой» погиб мотоциклист
Происшествия, 30.07.2019
Пассажира «Урала» с травмами госпитализировали в больницу
В Иркутской области бизнесмен получил условный срок за неуплату налогов
В Иркутской области бизнесмен получил условный срок за неуплату налогов
Происшествия, 30.07.2019
Мужчина скрыл от налоговой свыше 21 миллиона рублей

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^