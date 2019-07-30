В реках юга Иркутской области вода пошла на спад

Происшествия, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В Тулунском районе подтопление продолжается



В Иркутской области губернатор Сергей Левченко отчитался перед журналистами об оперативной обстановке на утро 30 июля. Он пояснил, что подтопление, которое началось со вчерашнего вечера в Тулунском районе, продолжается. В среднем вода прибывает со скоростью 10-25 см за 2 часа.



- Подтопление идёт в тех рамках, которые обозначило Управление Росгидромета по Иркутской области. Служба прогнозировала, что рост воды в реке Ия в Тулунском районе в результате ливневых дождей будет не более 10 метров 50 см. Пока до этой границы достаточно далеко. Что касается дамбы в Тулуне, которая рассчитана на 9 метров, естественно, сегодня перелив есть. Но ситуация развивается в прогнозируемом режиме. Такое развитие мы предполагали и готовились к нему. Все необходимые службы работают на обоих берегах реки. В случаях, когда нужно оказать помощь, специалисты выезжают на автомобилях или идут на лодках, в зависимости от ситуации. Федеральная трасса Р-255 «Сибирь» будет перекрыта до того момента, пока мы не увидим, что вода пошла на спад. По прогнозам, она должна остановиться в ближайшее время. Тогда трассу откроем, – подчеркнул Губернатор.



Вода в реках Слюдянского района уже пошла на спад. По городу Байкальску приняты все меры, для того, чтобы остановить потоки, которые заливали микрорайон Гагарина. Остановлен размыв берега реки Харлахты. По федеральной трассе через Байкальск движение открыто для автомобилей весом не более 12 тонн.



- То, что касается карт-накопителей БЦБК в Байкальске, сегодня там ситуация стабильная. Экологической угрозы нет, – заявил Сергей Левченко.



Из населённых пунктов и дачных посёлков вдоль пойм рек Олха и Иркут в Шелеховском районе была проведена эвакуация жителей. Свои дома покинули свыше 150 человек. Прошла эвакуация детей из детских оздоровительных лагерей. Ситуация на данный момент там стабильная. Вода пошла на спад. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

