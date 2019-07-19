В Бурятии автомобиль въехал в самолёт: видео

В Бурятии ищут водителя, который врезался в лесопатрульный самолёт, после чего скрылся с места. Видео с места ЧП появилось в аккаунте crimburyatia.ru.











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видео - crimburyatia.ru









В результате наезда оказалось повреждено крыло самолёта. Сумму ущерба ещё предстоит оценить.- Краска голубая, похоже на УАЗ-«таблетку», - сообщил очевидец.Информацию об инциденте подтвердили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.- Происшествие было ночью 17 июля в Еравнинском районе. Пострадавших нет, автомобиль скрылся, - уточнили в Госавтоинспекции.