В Бурятии автомобиль въехал в самолёт: видео

Необычное происшествие случилось ночью в Еравнинском районе
В Бурятии ищут водителя, который врезался в лесопатрульный самолёт, после чего скрылся с места. Видео с места ЧП появилось в аккаунте crimburyatia.ru.
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видео - crimburyatia.ru
В результате наезда оказалось повреждено крыло самолёта. Сумму ущерба ещё предстоит оценить.
- Краска голубая, похоже на УАЗ-«таблетку», - сообщил очевидец.
Информацию об инциденте подтвердили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
- Происшествие было ночью 17 июля в Еравнинском районе. Пострадавших нет, автомобиль скрылся, - уточнили в Госавтоинспекции.
Необычное происшествие случилось ночью в Еравнинском районе
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