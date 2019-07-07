Из-за этого на 1,5 часа встали трамваи
Накануне, 6 июля в Улан-Удэ на 1,5 часа встали трамваи, сообщается в оперативной сводке по городу.
Днём в районе остановки «Юношеская библиотека» сошёл с рельсов трамвай. В результате с 14.40 до 16.10 часов было закрыто движение трамваев маршрута №4 в сторону Мелькомбината.
Причина схода вагон – температурный выброс, уточняют в МУП «Управление трамвая».
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее движение трамваев по разным причинам также останавливалось.
Справка:
Температурный выброс — характерное изменение пути в плане в результате самопроизвольной разрядки температурного напряжения в рельсах пути. Образуется резкое искривление рельсов (до 0,3—0,5 м на длине 20—40 м) с несколькими волнами в горизонтальной плоскости. Рельсы приобретают остаточные деформации и становятся непригодными для работы в пути. При возникновении выброса пути движение на участке закрывается.
В Улан-Удэ искривились трамвайные пути
Происшествия, Фото:
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