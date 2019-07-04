В Улан-Удэ поймали водителя с поддельными правами

Мужчина купил их в Интернете



Сотрудники ДПС в Улан-Удэ остановили водителя «Ниссан Тиана». Мужчина предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Под фотографией владельца иномарки фигурировали персональные данные другого человека.



По словам 28-летнего водителя, документ он приобрёл в Интернете в октябре 2018 года.



- В феврале он был осуждён по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в нетрезвом виде, он вновь сел за руль автомобиля в состоянии опьянения, - сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.



Полицейские напоминают гражданам, что использование заведомо подложного документа, а в данном случае – поддельного водительского удостоверения – уголовно наказуемое деяние. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи – арест на срок до 6 месяцев.

