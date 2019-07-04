Мужчина купил их в Интернете
Сотрудники ДПС в Улан-Удэ остановили водителя «Ниссан Тиана». Мужчина предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Под фотографией владельца иномарки фигурировали персональные данные другого человека.
По словам 28-летнего водителя, документ он приобрёл в Интернете в октябре 2018 года.
- В феврале он был осуждён по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в нетрезвом виде, он вновь сел за руль автомобиля в состоянии опьянения, - сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.
Полицейские напоминают гражданам, что использование заведомо подложного документа, а в данном случае – поддельного водительского удостоверения – уголовно наказуемое деяние. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи – арест на срок до 6 месяцев.
В Улан-Удэ поймали водителя с поддельными правами
Происшествия, Фото:
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