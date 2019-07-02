В Бурятии девушка содержала семью с помощью мошенничества

Аферистка обманула водителя с помощью сырого яйца



Приговором Прибайкальского районного суда Бурятия осуждена лжецелительница.



В один из апрельских дней водитель решил подвезти девушку, голосовавшую на дороге. Попутчица разговорилась с водителем и в ходе беседы узнала, что у него болит рука. Девушка предложила мужчине вылечить руку и сообщила ему, что у него якобы порча на деньги. Для её снятия необходимо купить одно сырое куриное яйцо и салфетку.



Водитель согласился на предложение, купил необходимое и поехал с девушкой в безлюдное место.



Проведя определённые манипуляции, мужчина по указанию псевдоцелительницы передал ей 7800 рублей и отвёз её домой. Здесь также необходимо было провести ещё несколько «ритуалов».



Через несколько дней мужчина вновь встретился с девушкой, взяв с собой по указанию литровую банку с водой, новую мужскую рубашку, новые мужские носки и деньги. Проведя ритуал, аферистка сказала, чтобы вещи и деньги «клиент» оставил у неё для нового ритуала.



После обрядов состояние здоровья у мужчины не улучшалось, рука также болела. Лишь тогда мужчина понял, что его обманули и решил обратиться в полицию.



Девушка ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество и таким образом содержала свою семью. Наличие на иждивении несовершеннолетних детей не один раз спасали её от реального отбывания наказания. Подсудимая была признана судом виновной в мошенничестве. И на этот раз дети спасли свою мать. Ей назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком, сообщили в пресс-службе Прибайкальского районного суда Бурятии

