Произошла коммунальная авария
Накануне, 18 июня, в 18:40 в микрорайоне Заречный в Улан-Удэ в нескольких домах отключили горячую воду. Причиной неудобств стал поиск утечки.
Без горячей воды остались потребители пяти домов частного сектора улиц Российская 8/1, 9; Кабанская 63/1, 63/2, 66/1.
Продолжить работы намерены сегодня, 19 июня, сообщается в оперативной сводке по городу.
5 домов в Улан-Удэ остались без горячей воды
Происшествия, Фото:
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