Об угоне хозяин машины даже не знал
В Иркутске экипаж полиции обнаружил брошенный автомобиль «ВАЗ 21074», который, как оказалось, был угнан. Владельца машины долгое время не было в городе, о краже он узнал от полицейских.
По подозрению в преступлении задержали двоих молодых людей 15 и 16 лет. Ранее они уже попадали в поле зрения полиции и состоят на учёте в отделе по делам несовершеннолетних.
Как пояснили задержанные, они угнали машину, перекрасили кузов и прокатившись, бросили транспорт.
Сейчас подозреваемые проверяются на причастность к аналогичным преступлениям. Родители школьников привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
Возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске школьники угнали машину, чтобы покататься
Происшествия, Фото:
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