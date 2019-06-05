В Иркутске школьники угнали машину, чтобы покататься

Об угоне хозяин машины даже не знал



В Иркутске экипаж полиции обнаружил брошенный автомобиль «ВАЗ 21074», который, как оказалось, был угнан. Владельца машины долгое время не было в городе, о краже он узнал от полицейских.



По подозрению в преступлении задержали двоих молодых людей 15 и 16 лет. Ранее они уже попадали в поле зрения полиции и состоят на учёте в отделе по делам несовершеннолетних.



Как пояснили задержанные, они угнали машину, перекрасили кузов и прокатившись, бросили транспорт.



Сейчас подозреваемые проверяются на причастность к аналогичным преступлениям. Родители школьников привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.



Возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

