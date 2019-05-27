Она обманула пенсионерку на 200 тысяч рублей
23 мая Братский городской суд признал виновной лжегадалку, укравшую 200 тысяч у 83-летней пенсионерки.
В ноябре 2018 года пожилая женщина взяла из дома 200 тысяч рублей и направилась в банк, решив положить их на счёт. По пути к банку бабушка встретила двух женщин, с которыми завязался разговор. Одна из женщин сообщила пенсионерке о том, что на ней лежит смертельная порча, которую целительница может снять. Пожилая женщина испугалась и согласилась на помощь.
Для снятия порчи женщине-гадалке потребовался белый листок бумаги. Тогда бабушка вынула из сумки прозрачный полиэтиленовый пакет с просматривающимися деньгами, а затем со дна сумки достала листок бумаги и передала его гадалке. Вторая женщина увидела деньги и решила их украсть в удобный момент. В свою очередь, гадалка проделала какие-то манипуляции с листком бумаги, на котором проявился крест. Бабушке сказала, что листок бумаги надо порвать и выбросить на углу дома. В это время свою сумку пенсионерка отдала второй женщине, чтоб удобно было рвать листок бумаги.
Когда пенсионерка выбрасывала листок бумаги, гадалка, у которой оказалась сумка пенсионерки, незаметно извлекла деньги.
Позже пенсионерка обнаружила, что пакет с деньгами пропал из сумки.
В судебном заседании подсудимая признала вину полностью.
Судом осуждённой назначено наказание в виде лишения свободы на два года исправительной колонии общего режима.
В виде смягчающих наказание обстоятельств суд учёл наличие двоих малолетних детей, добровольное частичное возмещение ущерба, полное признание вины, состояние здоровья, принесение извинений потерпевшей.
К обстоятельствам, отягчающим наказание суд отнес рецидив преступлений, поскольку преступление было совершено в период непогашенной судимости. Женщина была ранее осуждена за сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщает пресс-служба Братского городского суда.
Гадалка-воровка из Братска сядет на два года
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