За минувшую неделю к административной ответственности было привлечено 9 человек
Полицейские в Иркутской области ежедневно выявляют факты незаконной рыбалки. За минувшую неделю на территории Усолья и Усольского района к административной ответственности в соответствии со статьёй 8.37 КоАп РФ «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира» привлечено девять человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В течение минувших суток участковые на берегу реки Ангара в трёх километрах от Бурети задержали 32-летнего жителя села Тайтурка, недалеко от него – ещё одного 52-летнего правонарушителя. Мужчины вопреки требованиям закона расставили сети для ловли рыбы.
В отношении всех правонарушителей составлены административные протоколы. Рыболовные сети изъяты.
Нарушение правил рыболовства, влечёт за собой штрафы. Для физических лиц они состовляют от 2 до 5 тысяч рублей, должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей, юридических – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Также возможна конфискация судна и других орудий добычи (вылова).
В Иркутской области каждый день ловят незаконных рыбаков
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