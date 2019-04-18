В Улан-Удэ фура «вытолкнула» легковушку на «встречку»













Сегодня около 17.30 часов водитель фуры устроил ДТП в районе базы на Истоке в Улан-Удэ.Фура, перестраиваясь с левой полосы на правую, ударила «Тойоту Короллу». В результате легковушку развернуло и выбросило на полосу встречного движения.По счастливой случайности, «Королла» ни в кого больше не врезалась. Водитель «Тойоты» не получил никаких травм. У легковушки оказался помят левый бок.